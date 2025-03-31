Российские пользователи фиксируют проблемы в работе Steam

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские пользователи начали фиксировать неполадки в работе онлайн-сервиса компьютерных игр Steam. Это следует из данных портала Downdetector.

Россияне стали жаловаться примерно около 20:00 по московскому времени. Спустя 20 минут на проблемы в работе сервиса указали более 2,9 тысячи человек.

Среди распространенных неполадок пользователи назвали загрузку приложения и сайта, а также вход в личный кабинет. Больше всего жаловались жители Свердловской, Челябинской областей, Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа.

30 марта масштабный сбой произошел в Рунете. Перебои были выявлены в работе 50 российских сайтов и приложений. В результате отключились некоторые популярные музыкальные сервисы, видеохостинги, сервисы доставки продуктов и готовых блюд.

При этом позже пользователи сообщили о восстановлении работы ряда сервисов.

