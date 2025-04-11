Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбой зафиксирован в работе "Яндекс Почты", следует из данных сервиса Downdetector.

Число жалоб россиян на работу портала начало увеличиваться 11 апреля с 12:45 по московскому времени. Уже к 13:10 количество этих обращений превысило 1,6 тысячи.

Больше всего жалоб было получено от жителей Санкт-Петербурга и Москвы, а также Московской, Тверской и Нижегородской областей. Россияне сообщают о проблемах в загрузке сайта и приложения, а также о невозможности зайти в аккаунт.

Специалисты "Яндекс Почты" устраняют неполадки в работе сервиса, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее пользователи Т-Банка жаловались на работу Системы быстрых платежей (СБП). Позже в пресс-службе финансовой организации заявили, что работа систем банка была восстановлена. Также это касалось сервиса "Т-инвестиции", неполадки в работе которого наблюдались в мобильном приложении и веб-версии.

До этого сбой произошел в работе мобильного приложения и сайта Альфа-Банка. 5 апреля жалобы оставили более 23 тысяч человек. В основном пользователи указывали на проблемы в работе сайта и сервиса, а также на трудности при попытке воспользоваться мобильным приложением.

Позже Роскомнадзор заявил, что Альфа-Банк проводил технические работы, из-за чего некоторые транзакции через СБП могли не проходить.