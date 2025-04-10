Сбой зафиксирован в приложении и веб-версии сервиса "Т-инвестиции"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбой зафиксирован в мобильном приложении и веб-версии сервиса "Т-инвестиции". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В основном жалобы поступают на недоступность сервиса и личного кабинета. Пользователи оставили уже свыше 700 жалоб на работу приложения и веб-версии сервиса. Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга и Москвы.

Кроме того, по данным телеграм-канала "СБОЙ.РФ – Мониторинг сбоев", за 15 минут поступило 62 жалобы на проблемы в работе приложения "Т-Банк".

Ранее сбои произошли в работе мобильного приложения и сайта Альфа-Банка. За сутки число жалоб составило более 23 тысяч. Клиенты жаловались на работу сайта и сервиса, указывали на трудности при попытке воспользоваться мобильным приложением. В большинстве своем о сбоях сообщали жители Тверской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как позже пояснили в Роскомнадзоре, Альфа-Банк проводил технические работы, из-за чего некоторые транзакции через Систему быстрых платежей (СБП) могли не проходить.