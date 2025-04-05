Сбой произошел в работе сайта и приложения Альфа-банка

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В работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка произошли сбои. Соответствующие данные представлены на портале Downdetector.

"Временно не получится перевести деньги. Извините, скоро все заработает", – сказано в сообщении банка, которое пользователи видят при попытке войти в приложение.

В течение последнего часа жалобы на работу банка направили 5 649 пользователей, за сутки их оказалось 23 011 человека.

Клиенты сообщают о сбоях в работе сайта (48%) и сервиса (29%), а также о трудностях при попытке воспользоваться мобильным приложением (16%), нарушениях в работе личного кабинета (3%) и общем сбое (1%). При этом больше прочих о проблемах сообщали жители Тверской области (10%), Москвы (6%) и Санкт-Петербурга (5%).

Комментируя ситуацию в беседе с ТАСС, представители пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК) подчеркнули, что с их стороны трудностей не наблюдается и все системы работают штатно.

Ранее в Сбербанке сообщили о намерении отключить старые версии приложения для гаджетов на базе Android. Банк на постоянной основе предупреждает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение. Как указали в службе клиентской поддержки, в настоящее время работает только версия 16.6.0.