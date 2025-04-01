Роскомнадзор выявил сбой в работе сервиса ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе сервиса ГИБДД. При этом проблемы уже устранены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

По данным ведомства, проблемы были зафиксированы с 17:05 по московскому времени. При этом данные о причинах сбоя не предоставлены.

Как указали в МВД, в настоящее время неполадок не наблюдается. Сервис работает штатно.

Ранее массированной DDoS-атаке подверглись сервисы РЖД. Однако ситуация не затронула кассы на станциях и вокзалах РЖД – они функционировали в штатном режиме.

Спустя время продажа билетов вновь стала доступна на сайте и в веб-приложении РЖД. При этом компания предупредила пользователей, что затруднения все еще могут возникать из-за продолжающихся атак и повышенной нагрузки на информационные ресурсы.

Также была восстановлена работа мобильного приложения "РЖД пассажирам". Однако пользователей предупредили о более долгой загрузке в нем информации по причине высокой нагрузки.

