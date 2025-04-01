Работа мобильного приложения "РЖД Пассажирам" восстановлена после DDoS-атаки

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Работа мобильного приложения "РЖД пассажирам" восстановлена после массированной DDoS-атаки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Однако пользователей предупредили о более долгой загрузке в нем информации по причине высокой нагрузки.

"Мы решаем эту проблему. Оставайтесь с РЖД!" – говорится в публикации.

Атака на веб-сервисы РЖД произошла утром 1 апреля. При этом она не повлияла на кассы на станциях и вокзалах компании – они функционировали в штатном режиме.

Ближе к вечеру на сайте и в мобильных приложениях магистрали вновь стала доступна продажа билетов. Но клиенты также столкнулись с некоторыми затруднениями в их работе из-за продолжающихся атак и повышенной нагрузки на информационные ресурсы.