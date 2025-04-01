Продажа билетов вновь доступна на сайте и в веб-приложении РЖД после атаки

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Продажа билетов вновь доступна на сайте и в веб-приложении РЖД после DDoS-атаки, следует из телеграм-канала компании.

Однако, несмотря на восстановление работы сервисов фирмы, пользователи еще могут сталкиваться с некоторыми затруднениями из-за продолжающихся атак и повышенной нагрузки на информационные ресурсы, предупредили в РЖД.

В компании добавили, что в настоящее время специалисты совместно с причастными организациями занимаются обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, включая мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Сервисы РЖД подверглись массированной атаке утром 1 апреля. При этом ситуация не коснулась касс на станциях и вокзалах РЖД – они функционировали в штатном режиме.

Накануне, 31 марта, в приложении "Метро Москвы" наблюдались временные неполадки из-за технических работ. Проблемы возникали при оплате проезда по СБП, пополнении карты "Тройка" онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов.