Роскомнадзор фиксировал рост жалоб на работу СБП в Т-Банке

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Рост жалоб пользователей был зафиксирован на работу Систем быстрого платежа (СБП) в Т-Банке. Причины сбоя выясняются, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

В свою очередь, в пресс-службе Т-Банка заявили, что в настоящее время работа систем кредитной организации осуществляется штатно, в том числе сервиса "Т-инвестиции".

До этого сбои наблюдались в работе СБП. 26 марта пользователи жаловались на неполадки в работе сервиса, проблемы с сайтом и мобильным приложением. Больше всего жалоб поступало из Тверской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга.

Позже Роскомнадзор заявил, что неполадки были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). Однако другие сервисы и системы НСПК продолжали работать в штатном режиме.

