В работе Сбера произошел сбой

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В работе эквайринговой сети и некоторых онлайн-сервисов Сбера произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Всего, по данным на 14:51 по московскому времени, за последний час от пользователей поступило 814 жалоб. Общее количество жалоб за сутки достигло 3 672. Чаще всего пользователи жаловались на сбой в работе мобильного приложения и невозможность оплаты покупок в магазинах через терминалы Сбербанка.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из Магаданской области (8%), Москвы (5%), Санкт-Петербурга и Нижегородской области (4%), а также Новосибирской области (3%).

В настоящий момент все сервисы банка работают штатно, уточнили в пресс-службе Сбера.



Ранее РКН зафиксировал рост жалоб от пользователей на работу Системы быстрого платежа (СБП) в Т-Банке. О причинах сбоя не уточнялось, но на момент сообщения ведомства работа систем финансовой организации уже осуществлялась в штатном режиме.

До этого россияне жаловались на неполадки в работе СБП по всей стране. Больше всего жалоб приходило от жителей Тверской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областей.

