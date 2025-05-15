Роскомнадзор: интернет-сервисы возобновили работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работа российских и зарубежных интернет-сервисов возобновлена после сбоя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

Проблемы фиксировались Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 18:40 до 18:55 по московскому времени, добавили в РКН.

"В настоящее время сервисы работают штатно", – говорится в сообщении.

15 мая пользователи пожаловались на сбой в работе российского сегмента Сети. Россияне отмечали неполадки в работе банков, интернет-сервисов и мобильных операторов.

В частности, сбои фиксировались в работе сайтов Сбера, ВТБ, Альфа-Банка, МТС, "Билайна", "Ростелекома", "Яндекса" и "Кинопоиска". К 19:15 количество поступающих жалоб начало сокращаться.

