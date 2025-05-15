Масштабный сбой произошел в Рунете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи отмечают сбой в работе российского сегмента интернета, следует из данных сервиса Downdetector.

Россияне жалуются на проблемы в работе банков, интернет-сервисов и мобильных операторов.

По состоянию на 19:05 по московскому времени зафиксирован сбой в работе сайтов Сбера (1 494 жалобы), ВТБ (545 жалоб) и Альфа-Банка (462 жалобы). Кроме того, поступают жалобы на работу МТС (180 жалоб), "Билайна" (119 жалоб), "Ростелекома" (283 жалобы), "Яндекса" (447 жалоб) и "Кинопоиска" (272 жалобы).

При этом, по данным сервиса, к 19:15 количество поступающих жалоб начало сокращаться.

Ранее сбой был зафиксирован в работе портала "Госуслуги". В течение суток на неполадки в работе портала жаловались жители Москвы (34%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (6%) и других регионов.

До этого сбой наблюдался в работе оператора сотовой связи T2. В основном жалобы поступали от жителей Тверской области, Москвы, Нижегородской области и Санкт-Петербурга.