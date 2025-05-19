ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома компании "ПИК"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы компании "ПИК". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служба продолжает проверку из-за жалоб и информации в СМИ об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, которые живут в домах "ПИК", говорится в публикации.

Ранее ФАС запросила у 11 интернет-провайдеров данные о барьерах при получении доступа в дома "ПИК", а у региональных жилищных инспекций в 13 субъектах России – сведения об управляющих компаниях, которые работают в 84 жилых комплексах застройщика.

В результате ведомство выявило ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц "ПИК" и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) – единственным оператором застройщика.

Эти проблемы зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Служба направила соответствующие запросы в адрес "Ловител" и 10 управляющих компаний "ПИК".

Они должны предоставить информацию о числе поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обоснование недопуска конкретных провайдеров в дома. Если факты нарушений подтвердятся, ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

В марте инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке. Из-за сбоев жители ЖК от застройщика "ПИК" в столице остались без интернета.

По данным Роскомнадзора, атаку вели хакеры из США, Германии, Швеции и других стран. Кибератака была направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы провайдера.

Минцифры обсуждает возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют нормы доступа интернет-провайдеров в жилые дома.