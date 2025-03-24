24 марта, 17:30Технологии
Роскомнадзор сообщил о второй волне кибератаки на провайдера Lovit
Роскомнадзор обновил информацию о кибератаке на провайдера Lovit, из-за которой жители жилых комплексов "ПИК" несколько дней остаются без интернета. По данным ведомства, атака продолжается и поступает из США, Германии, Швеции и других стран.
Кроме проблем с доступом в сеть, пользователи сообщают о сбоях в работе домофонов. В некоторых домах вход возможен только по ключу или специальному коду.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.