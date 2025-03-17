Сбой произошел в работе сервисов "Яндекса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В работе сервисов компании "Яндекс", в том числе "Яндекс Go" и "Яндекс Музыка", произошел сбой. Об этом сообщается на портале Downdetector.

Сообщения о неполадках поступают в основном из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей.

По данным портала, 41% пользователей сообщили о сбое в работе мобильного приложения, 30% рассказали о недоступности сайта, 19% пожаловались на сбой сервиса, еще 6% – на общий сбой, а 1% – на неполадки в работе личного кабинета.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили сбой и заявили, что специалисты "работают над устранением сложностей". Как заявили в компании Агентству "Москва", временные трудности с доступом к сервисам возникли у некоторых пользователей.

Ранее пользователи федерального и региональных порталов МВД жаловались на недоступность сайта. Также нельзя было попасть на сайт ГАИ. Позже порталы возобновили свою работу. Неполадки были связаны с внеплановыми техническими работами на серверах, уточняли в министерстве.