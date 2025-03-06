Сбой произошел в работе сайтов МВД России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сайты МВД России перестали открываться из-за сбоев. Неполадки фиксировались в работе федерального и региональных порталов ведомства, пишет ТАСС.

При попытке входа как с мобильных устройств, так и компьютера на странице отображалось сообщение "Не удается получить доступ к сайту".

Вместе с тем недоступен оказался и сайт Госавтоинспекции. Пока неизвестно, с чем связаны нарушения. Ведомство еще не давало официальных комментариев. Однако к 12:07 по московскому времени сайты восстановили работу.

Немногим ранее россияне столкнулись со сложностями в работе сервиса "Личный кабинет налогоплательщика – физического лица" (ЛК ФЛ). Как объяснила Федеральная налоговая служба (ФНС), сложности возможны из-за активности пользователей в связи с декларационной кампанией.

Неполадки фиксировались до этого и в работе онлайн-сервисов Сбера. В качестве основных проблем указывали сбой сервиса (73%), сбой приложения (21%) и трудности с платежами (13%). Жалобы поступали из Москвы, Новосибирской и Иркутской областей, а также Хабаровского края.