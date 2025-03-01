В Роскомнадзоре заявили, что YouTube по-прежнему недоступен для использования в России

Фото: 123RF/photobyphotoboy

Видеохостинг YouTube недоступен для российских пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный РКН, уже проверил доступность видеохостинга на территории страны. По результатам проверки, было выявлено, что YouTube по-прежнему недоступен.

Ранее YouTube вновь заработал у нескольких операторов связи в России. О восстановлении работы сайта YouTube сообщили абоненты Ростелекома, МТС и "Билайна". Они рассказали, что видео и превью быстро прогружаются, без каких-либо задержек. В мобильном приложении также не наблюдается никаких перебоев.

Тем не менее многие пользователи по-прежнему сообщают о проблемах в загрузке видео на YouTube.