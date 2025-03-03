"Билайн" восстановил системы после DDoS-атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Оператор мобильной связи "Билайн" работает штатно после DDoS-атаки хакеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

"В настоящее время специалисты "Билайна" устранили последствия DDoS-атаки", – отметили в компании.

Всплеск обращений абонентов о проблемах в работе "Билайна" зафиксировали 3 марта на территории Москвы и Подмосковья. Клиенты жаловались на работу мобильного приложения, а также сообщали о неполадках с сайтом и оповещениями. Причиной проблем стала хакерская атака, уточняли в пресс-службе оператора.

За последние дни это уже не первый подобный случай. Например, 26 февраля сразу несколько систем того же оператора мобильной связи также подверглись DDoS-атаке. Больше всего сообщений о неполадках поступало из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Тогда клиенты жаловались на проблемы с доступом в Сеть.

