РКН зафиксировал всплеск обращений абонентов "Билайна" о проблемах в работе оператора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Всплеск обращений абонентов о проблемах в работе оператора мобильной связи "Билайн" в Москве и Московской области зафиксирован сотрудниками Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, специалисты оператора связи уже занимаются диагностикой и устранением возникшей проблемы. Согласно данным детектора сбоев Downdetector, более половины жалоб связаны с работой мобильного приложения. Еще пользователи сообщают о сбое сайта и оповещений.

Как пояснили в "Билайне", причиной неполадок стали DDoS-атаки хакеров. В беседе с ТАСС пресс-служба оператора заверила, что эксперты уже обнаружили проблему и приняли все необходимые меры для обеспечения стабильной работы сервисов.

Это уже вторая DDoS-атака, произошедшая в течение недели на "Билайн". К 13:00 26 февраля количество жалоб на работу телекоммуникационной компании составило более 1,7 тысячи.

Причем подавляющее большинство сообщений о неполадках поступало из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Проблемы в основном возникали в работе интернета.