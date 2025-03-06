06 марта, 13:30Технологии
Сайты МВД России восстановили работу после сбоя
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Сайты МВД России восстановили свою работу после сбоя, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"В настоящее время работоспособность ведомственных сайтов и сервисов восстановлена", – уточнила она в своем телеграм-канале.
Доступ в онлайн-сервисы МВД был затруднен с 11:00 до 12:00 6 марта, уточнила Волк. По ее словам, причиной стали технические работы на серверах. Эту же информацию подтвердили в Роскомнадзоре.
"Проблема связана с проведением внеплановых профилактических работ на инфраструктуре сайтов", – цитирует ведомство Агентство "Москва".
Пользователи жаловались на сбои в работе как федерального, так и региональных порталов ведомства. При попытке зайти на страницы с телефона или компьютера появлялось сообщение "Не удается получить доступ к сайту". Также нельзя было попасть на сайт ГАИ.