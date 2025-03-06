Сайты МВД России восстановили работу после сбоя

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Сайты МВД России восстановили свою работу после сбоя, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"В настоящее время работоспособность ведомственных сайтов и сервисов восстановлена", – уточнила она в своем телеграм-канале.

Доступ в онлайн-сервисы МВД был затруднен с 11:00 до 12:00 6 марта, уточнила Волк. По ее словам, причиной стали технические работы на серверах. Эту же информацию подтвердили в Роскомнадзоре.

"Проблема связана с проведением внеплановых профилактических работ на инфраструктуре сайтов", – цитирует ведомство Агентство "Москва".

Пользователи жаловались на сбои в работе как федерального, так и региональных порталов ведомства. При попытке зайти на страницы с телефона или компьютера появлялось сообщение "Не удается получить доступ к сайту". Также нельзя было попасть на сайт ГАИ.

