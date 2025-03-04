ФНС прокомментировала сообщения о работе личного кабинета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России предупредила о сложностях в работе личного кабинета физлица. Сложности возможны из-за активности пользователей в связи с декларационной кампанией. При этом с начала года подано свыше 9,5 миллиона налоговых деклараций, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, вход в сервис "Личный кабинет налогоплательщика – физического лица" (ЛК ФЛ) может проходить медленнее обычного, а часть граждан видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже.

В службе отметили, что в личных кабинетах физлиц в среднем авторизовываются около 5,2 тысячи пользователей в минуту. Это втрое превышает среднюю активность. В период высокой активности в личный кабинет зашли больше 19 миллионов человек, подали 2,4 миллиона деклараций.

Работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время, проводятся соответствующие работы, уточнили в ФНС.

Ранее сообщалось о сбое в работе онлайн-сервисов Сбера. В качестве основных проблем указывали сбой сервиса (73%), сбой приложения (21%) и трудности с платежами (13%). Жалобы поступали из Москвы, Новосибирской и Иркутской областей, а также Хабаровского края. В пресс-службе Сбера по СФО проблемы с платежами объяснили с плановыми техническими работами.