Роскомнадзор предупредил о возможных трудностях в работе операторов связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи из-за сбоя электропитания на точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 в Москве, предупредили в Роскомнадзоре (РКН) в беседе с ТАСС.

Кратковременный сбой произошел на улице Бутлерова утром 11 февраля, уточнили в ведомстве. Он не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика, пояснили в ЦМУ ССОП, тем не менее некоторые операторы могли столкнуться с временными неполадками.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал массовые жалобы пользователей на проблемы в работе МТС. Позднее в ведомстве рассказали, что специалисты оператора связи устранили неполадки.

В конце января пользователи Telegram жаловались на медленную загрузку или недоступность медиафайлов. Люди сообщали о проблемах во встроенном плеере Telegram Desktop, а также Telegram Web. У других пользователей возникли трудности с воспроизведением аудиофайлов.

При этом во время одного из предыдущих сбоев в работе мессенджера число жалоб превышало тысячу. О неполадках с Telegram тогда сообщали в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей, а также Краснодарского края.