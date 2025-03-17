В московском ЖК разгорелся конфликт двух управляющих компаний

В столичном ЖК "Ривер Парк" разгорелся конфликт между двумя управляющими компаниями. Представители одной из них заменили замки, отключили камеры и заняли офис, заявив о своих правах на территорию.

Жители комплекса рассказали, что все началось после банкротства прежней управляющей организации. Они выбрали новую компанию, однако спустя время выяснилось, что услуги оказываются некачественно, а коммунальные платежи не доходят до ресурсных организаций. Тогда собственники провели собрание и сменили УК.

Однако прежняя компания оспорила это решение, утверждая, что дом остается под их управлением. Теперь жильцы сталкиваются с двойными квитанциями, усиленной охраной в подъездах и нежеланием бывшей УК покидать территорию. В ситуации предстоит разбираться в суде.

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