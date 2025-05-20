ФНС зафиксировала DDoS-атаки на свои ресурсы из-за рубежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные сервисы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным службы, атаки на ресурсы начались с 08:00 19 мая, в понедельник. Специалисты зафиксировали средний объем атаки 40 гигабит в секунду, а ее максимальный объем уже достигал 162 гигабит в секунду.

"Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют", – говорится в сообщении.

Сотрудники службы информационной безопасности ведомства вместе с подразделениями оператора связи работают в усиленном режиме. В связи с неполадками в работе сервисов ФНС могут возникать кратковременные сбои, что в первую очередь связано с увеличением нагрузки на оборудование операторов.

"Мы следим за ситуацией и будем держать в курсе новостей", – подчеркнуло надзорное ведомство.

Также атака затрагивала ресурсы экосистемы для управления бизнесом СБИС. В настоящий момент работоспособность сервисов saby.ru и online.saby.ru восстановлена, подтвердила пресс-служба компании.

За последний час на работу ресурсов поступило 1,6 тысячи жалоб, а за минувшие сутки было зафиксировано 5,3 тысячи жалоб, следует из данных сервиса Downdetector. О сбоях при посещении сервисов сообщали жители Ярославской, Кировской, Псковской и Воронежской, а также Санкт-Петербурга.

В основном пользователи отмечали неполадки в работе сайта (71%), невозможность посетить личный кабинет (19%), общий сбой (5%) или проблемы при использовании мобильного приложения (2%).

Кроме того, сбой в работе сервиса "Госключ" отметил 741 человек за последний час. Его зафиксировали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Нижегородской, Новосибирской областей и Камчатского края. При этом большинство жалоб (52%) поступает на работу мобильного приложения.

В свою очередь, пресс-служба "Честного знака" заявила, что система маркировки в настоящее время работает стабильно, сбоев не выявлено.

"Все участники оборота товаров могут проверить статус системы в режиме реального времени через онлайн-мониторинг", – добавили в пресс-службе системы цифровой маркировки товаров.

Актуальная информация о работе системы находится в открытом доступе на сайте "Честныйзнак.рф" в разделе "Пульс маркировки".

Тем временем специалисты восстановили работу сервисов ЕМИАС "Электронная медицинская карта", в которых из-за массированных атак происходили кратковременные отключения. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве уточнили, что у пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой медкарт на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

О масштабном сбое в работе российских сервисов стало известно утром 20 мая. Россияне сообщали о неполадках в работе личный кабинетов, сайтов, мобильный приложений сервисов ЕМИАС, налоговой, СБИС, системы "Честный знак" и "Госключа".