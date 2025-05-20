Массовый сбой в работе интернета и телефонной связи произошел в Испании

Фото: depositphotos/GaudiLab

В Испании произошел массовый сбой в подаче электроэнергии. Местные жители не могут пользоваться интернетом и совершать телефонные звонки, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные Downdetector.

Проблемы в стране начались около 05:00 по местному времени (06:00 по московскому). По данным сервиса, чаще всего на отсутствие связи жалуются жители Мадрида, Малаги, Барселоны, Валенсии, Мурсии, Севильи и Бильбао.

Люди не могут дозвониться до больниц или полиции. Кроме того, в некоторых частях страны экстренный номер вовсе недоступен, а созданный властями альтернативный номер сложно распространить.

Предварительно, проблема возникла из-за сбоя в системе оператора большинства мобильных сетей Испании – Telefonica. Последнее обновление сети могло привести к отключению электричества по всей стране.

Электроэнергия уже пропадала в Испании 28 апреля. Тогда с проблемами также столкнулись жители Португалии, Андорре и части Франции.

Сбой в работе энергосетей вызвал сложности в аэропорту Мадрид-Барахас, парализовал движение на дорогах и остановил железнодорожное сообщение. На пяти испанских атомных электростанциях прекратили производство и подачу электричества.

Жители не могли пользоваться интернетом, мобильная связь работала перебоями, а в банках и магазинах выстроились очереди. Власти Испании предположили хакерскую атаку, а оператор электросети Португалии – редкое атмосферное явление.

На утро 29 апреля оператор энергосетей Испании Red Electrica (REE) сообщил о восстановлении работы после масштабного сбоя. После этого председатель правительства Педро Санчес пообещал усилить электросистему страны.