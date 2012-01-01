Эксперты предположили, что причиной блэкаута в Европе стала погода

Причиной масштабного сбоя в работе энергосетей, вызвавшего блэкаут в нескольких европейских странах, названо редкое атмосферное явление – индуцированная атмосферная вибрация. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



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28 апреля 2025 года около 12:30 по местному времени на Пиренейском полуострове произошло самое крупное за всю историю отключение электроэнергии. Сбой в разной степени затронул Испанию, Португалию, Францию, Андорру, Бельгию, досталось даже Гренландии. Из-за блэкаута оказалась парализована работа общественного транспорта и светофоров, движение поездов было практически остановлено. Аэропорт Лиссабона перестал принимать и отправлять рейсы. Не работала мобильная связь и интернет-провайдеры, многих людей пришлось эвакуировать из остановившихся лифтов и поездов метро. Жители затронутых сбоем стран скупали в супермаркетах свечи и бензиновые генераторы. Еще один товар, внезапно получивший широкий спрос, – радиоприемники, но они часто оказывались бесполезными, поскольку многие радиостанции тоже не работали, как и телеканалы. На устранение основных неисправностей ушло примерно пять часов, но света и связи еще долго не было во многих районах.

О причинах сбоя можно было только гадать: большинство СМИ не работали, и информации поступало очень мало. Первая версия, которую высказывали многие, – кибератака на объекты энергетической инфраструктуры. Однако расследование показало, что ничего подобного не было: оператор электросетей Испании, компания Red Eléctrica, заявила, что не обнаружила следов взлома в своей системе.

Версии теракта или случайной порчи оборудования из-за человеческого фактора также не подтвердились. Два дня спустя представители португальского оператора энергосистем REN объявили: "Из-за резких перепадов температуры в центральной части Испании в линиях электропередачи очень высокого напряжения (400 кВ) возникли аномальные колебания – явление, известное как "индуцированная атмосферная вибрация". Эти колебания привели к сбоям в синхронизации между электрическими системами, что вызвало последовательные нарушения в объединенной европейской сети".

Погода является основной причиной перебоев в подаче электроэнергии. Циклоны могут порвать или закоротить провода, аномальная жара может вызвать слишком высокую нагрузку на сеть, а лесные пожары могут разрушить подстанции. Ветер также может вызывать вибрацию линий электропередачи, и это представляет собой серьезную проблему для энергокомпаний. Но провода вибрируют не только из-за ветра, но и из-за резких перепадов температур или давления воздуха. Когда часть поверхности Земли очень быстро нагревается, воздух расширяется и становится легче. Поднимающиеся воздушные массы создают дисбаланс давления с окружающим более холодным и плотным воздухом. И в атмосфере появляются невидимые глазу волны, похожие на рябь на поверхности пруда. Эта рябь заставляет провода вибрировать и слегка растягиваться.

Такое механическое воздействие изменяет электрическое сопротивление проводов – ненамного, но зато циклически и с непредсказуемой частотой. Подстанции, передающие энергию, в обычных условиях подстраиваются под эти изменения, слегка увеличивая и уменьшая напряжение в общей сети. Но когда скачки возникают хаотично, прогнозировать их появление невозможно. Подстанции долго пытаются совладать с перепадами напряжения, за это время в системе накапливаются ошибки, и в какой-то момент на одну из них подается слишком высокий вольтаж. Оборудование не выдерживает и в лучшем случае отключается, а в худшем – сгорает.

Бороться с этим явлением почти невозможно, единственный способ – строительство резервных линий. Но это очень дорого и долго, а потому в большинстве случаев передающая линия всего одна – даже если она питает целую страну. Европейские власти заявляют, что теперь будет предпринят целый комплекс мер для того, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись. Остается только верить, что это поможет. А также надеяться, что причина внезапного блэкаута нескольких стран действительно заключается в индуцированной атмосферной вибрации. На первый взгляд, причин не доверять специалистам нет.

Хотя…

