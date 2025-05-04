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04 мая, 12:20

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Bloomberg: премьер Испании пытается найти виновных в блэкауте

Премьер Испании пытается найти виновных в блэкауте – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Председатель правительства Испании Педро Санчес пытается найти тех, кто ответственен за масштабные перебои в электроснабжении, произошедшие на территории страны некоторое время назад. Это связано с тем, что случившееся может сказаться на его карьере, сообщает агентство Bloomberg.

"Поиск ответов будет иметь ключевое значение для премьер-министра, который постоянно находится под давлением и не имеет большинства в парламенте... Тем временем оппозиционные партии пользуются возможностью напасть на Санчеса", – пояснили журналисты.

При этом, отметили авторы статьи, премьер Испании не хочет, чтобы его имя имело отношение к шагам, направленным на поэтапный отказ от атомной энергии и перевод страны на возобновляемую энергетику. Вместе этого он публично демонстрирует сосредоточенность на устранении неполадок в энергетических компаниях и операторах электросетей.

Журналисты также напомнили, что на пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 29 апреля, Санчес до пяти раз повторил, что собирается наказать за блэкаут частных операторов.

Электроэнергия пропала в Испании, Португалии, Андорре и части Франции 28 апреля. Это вызвало сбои в аэропорту Мадрид-Барахас, парализовало движение на дорогах и остановило железнодорожное сообщение. На пяти испанских атомных электростанциях прекратили производство и подачу электричества.

Жители не могли пользоваться интернетом, мобильная связь работала перебоями, а в банках и магазинах выстроились очереди. Власти Испании предположили хакерскую атаку, оператор электросети Португалии – редкое атмосферное явление. По прогнозам последнего, полное восстановление электроснабжения может занять неделю.

В Европе произошло масштабное отключение электричества

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