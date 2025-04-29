Премьер Португалии Монтенегру отверг версию о кибератаке как причине сбоя электросетей

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Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру исключил версию с кибератакой, которая якобы могла привести к масштабному отключению электричества в республике. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которую транслировала местная телекомпания RTP.

При этом специалистам еще предстоит провести расследование, которое позволит установить причину и обстоятельства возникшего сбоя. Монтенегру также поблагодарил экстренные службы страны, которые смогли в оперативные сроки восстановить подачу электроэнергии в Португалии.

"Страна <...> достойно ответила на <...> вызов, который никто не ожидал и не предвидел", – заключил премьер-министр республики.

Масштабное отключение электричества, которое произошло 28 апреля, затронуло Испанию, Португалию, Андорру и некоторые районы Франции. Из-за этого возникли сбои в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас и светофоров на улицах. Кроме того, было полностью приостановлено движение поездов.

По соображениям безопасности было остановлено производство и подача электричества на пяти испанских атомных электростанциях. Люди также не могли выйти в Сеть, а мобильная связь работала плохо.

По факту произошедшего было организовано экстренное заседание. Испанские власти сперва предположили, что причиной сбоев могла стать хакерская атака. Однако оператор электросети в Португалии заявил, что электричество отключилось из-за "редкого атмосферного явления".

На утро 29 апреля оператор энергосетей Испании Red Electrica (REE) сообщил о восстановлении работы электросистемы после масштабного сбоя. После этого председатель правительства Педро Санчес пообещал усилить электросистему страны.

Суд в Испании планирует провести расследование и выяснить, было ли масштабное отключение электроснабжения "актом компьютерного саботажа". Если этот факт подтвердится, то случившееся будет классифицировано как "террористическое преступление".

