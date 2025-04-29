El Pais: ущерб Испании из-за отключений электричества составит около 1 млрд евро

Фото: ТАСС/EPA/BLANCA MILLEZ

Ущерб для Испании из-за масштабного отключения электроэнергии составит около 1 миллиарда евро, пишет газета El Pais со ссылкой на предварительные данные от аналитиков.

Если бы вся работа в государстве оказалась парализована на целый день, ущерб бы составил 4,5 миллиарда евро – именно столько Испания производит в среднем в день. Однако, поскольку в некоторых секторах экономики отключение произошло уже после середины рабочего дня, а на решение проблемы потребовалось несколько часов, ущерб оказался существенно меньше указанной суммы.

"Есть виды деятельности, которые прекращаются, но есть и такие, которые можно возобновить позже", – отметил, комментируя ситуацию, профессор экономики университета в Севилье Мануэль Идальго.

Профессор подчеркнул, что издержки, скорее всего, будут низкими, а сумма ущерба не превысит 1 миллиарда евро.

Электричество и мобильная связь пропали в Испании, Португалии, Андорре и некоторых районах Франции днем 28 апреля. Масштабные отключения затронули многие сферы жизни – возникли сбои в аэропортах, перестали работать светофоры на дорогах, остановилось движение электропоездов и составов метро.



Из-за масштабного сбоя МВД Испании ввело в стране режим чрезвычайного положения. Восстановить электроснабжение на 50% удалось лишь на следующий день.