Reuters: МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за блэкаута

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МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за масштабного сбоя, связанного с отключением электричества. Об этом сообщает агентство Reuters.

Чрезвычайное положение из-за блэкаута будет действовать в тех регионах, власти которых направят соответствующую просьбу испанскому правительству. Это уже сделали в Мадриде, Андалусии и Эстремадуре.

При этом агентство France-Presse утверждает, что в Испании уже восстановили 20% электроснабжения.

Свет пропал в Испании, Португалии, Андорре и некоторых районах Франции 28 апреля. По этой причине возникли сбои в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. Кроме того, было парализовано движение на дорогах и полностью приостановлено движение поездов.

Параллельно с этим на пяти испанских атомных электростанциях "по соображениям безопасности" были остановлены производство и подача электричества. Люди также не могут выйти в Сеть, а мобильная связь работает плохо. Вместе с этим у банков и в супермаркетах образовались очереди.

Из-за отключения электроэнергии правительство Испании организовало экстренное заседание. Власти не исключают, что причиной ЧП могла стать хакерская атака. СМИ со ссылкой на представителя оператора электросетей Red Eléctrica заявляли, что на восстановление работы электросетей может уйти от 6 до 10 часов.

Однако оператор электросети Португалии предположил, что свет пропал из-за "редкого атмосферного явления". По его сведениям, для полноценного восстановления электричества понадобится неделя.

При этом Еврокомиссия не прогнозирует каскадного отключения электричества на территории Европы после сбоя в Испании, Португалии, Андорре и некоторых районах Франции.

