Суд Испании выяснит, было ли отключение электроснабжения актом саботажа

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Суд в Испании проведет расследование и выяснит, было ли масштабное отключение электроснабжения "актом компьютерного саботажа". Об этом сообщает пресс-служба Национальной судебной коллегии королевства, передает ТАСС.

На проведение предварительного расследования согласился судья Хосе Луис Калама. Если факт саботажа подтвердится, происшествие по Уголовному кодексу Испании может классифицироваться как "террористическое преступление", отмечается в заявлении.

Председатель правительства Педро Санчес, в свою очередь, пообещал усилить электросистему страны. По его словам, Испания преодолела наихудший момент кризиса.

"Мы будем требовать от частных операторов всей соответствующей ответственности. С этой целью правительство Испании в рамках Совета национальной безопасности создало комиссию по расследованию во главе с министерством экологического перехода и демографического вызова, в работе которой примут участие и другие организации в сфере кибербезопасности. Результаты всех этих расследований будут использованы для укрепления нашей электросистемы", – добавил Санчес.

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Испании, Португалии, Андорре и части Франции 28 апреля. Это привело к сбоям в аэропорту Мадрид-Барахас, парализовало движение на дорогах и остановило железнодорожное сообщение. На пяти испанских атомных электростанциях прекратили производство и подачу электричества.

Местные жители не смогли воспользоваться интернетом, мобильная связь работала с перебоями, в банках и магазинах выстроились очереди. Власти Испании предположили хакерскую атаку, оператор электросети Португалии – редкое атмосферное явление.

В настоящее время работа энергосетей Испании восстановлена. Полное восстановление работы сетей заняло 22 часа 45 минут.