Работа энергосетей Испании восстановлена после масштабного сбоя

Фото: ТАСС/ЕРА/Juan Carlos Hidalgo

Оператор энергосетей Испании Red Electrica (REE) сообщил в соцсети X о нормализации работы электросистемы после масштабного сбоя.

Как уточнили в REE, это произошло в 11:15 по местному времени (12:15 по московскому времени. – Прим. ред.).

В свою очередь, радиостанция Cadena SER добавила, что полное восстановление работы заняло 22 часа 45 минут.

По словам директора по операциям Red Electrica Эдуардо Прието, которого цитирует газета El País, масштабное отключение электричества не связано с возможной кибератакой.

Вместе с тем из-за произошедшего две испанские партии призвали председателя правительства Педро Санчеса, а также трех министров предоставить информацию о масштабных проблемах с электроснабжением и их последствиях в парламент, пишет издание.

В материале сообщается, что соответствующие запросы в конгресс депутатов были направлены фракциями "Галисийский националистический блок" и "Левые республиканцы Каталонии". При этом, кроме Санчеса, они требуют выступления вице-премьера Йоланды Диас, а также министров экологического перехода, транспорта и внутренних дел Сары Аагесен, Оскара Пуэнте и Фернандо Гранде-Марласки соответственно.

Электроэнергия пропала в Испании, Португалии, Андорре и части Франции 28 апреля. Это вызвало сбои в аэропорту Мадрид-Барахас, парализовало движение на дорогах и остановило железнодорожное сообщение. На пяти испанских атомных электростанциях прекратили производство и подачу электричества.

Жители не могли пользоваться интернетом, мобильная связь работала перебоями, а в банках и магазинах выстроились очереди. Власти Испании предположили хакерскую атаку, оператор электросети Португалии – редкое атмосферное явление. По прогнозам последнего, полное восстановление электроснабжения может занять неделю.