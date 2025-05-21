Сбой произошел в работе ряда операторов связи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сбой зафиксирован в работе операторов связи МТС, "МегаФон", "Билайн" и "Теле2". Это следует из данных портала Downdetector.

Информация о неполадках поступает из Москвы, а также Московской, Владимирской, Липецкой, Владимирской, Архангельской и иных областей. Многие пользователи указали на общий сбой и на перебои в работе мобильных приложений.

Кроме того, портал зафиксировал жалобы о сбое в работе мессенджера Telegram. Больше всего сообщений о неполадках поступает из Краснодарского края и Республики Адыгея. Пользователи обратили внимание на проблемы с мобильным приложением и сайтом, а также с оповещениями.

Ранее масштабный сбой произошел у российских сервисов. Пользователи жаловались на работу ЕМИАС, ФНС, СБИС, системы "Честный знак" и "Госключа".

Неполадки в работе личный кабинетов, сайтов и мобильный приложений сервисов фиксировались у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, а также Московской, Смоленской, Свердловской и Магаданской областей.

По данным ФНС, сбой произошел из-за высокоуровневых DDoS-атак из-за рубежа на электронные сервисы. При этом на фоне случившегося системы безопасности и управления инфраструктурой работали в штатном режиме, а данные пользователей были надежно защищены.

В результате Роскомнадзор помог ФНС отразить DDoS-атаку из-за рубежа на их электронные сервисы. В ведомстве отметили, что злоумышленникам не удалось проникнуть в инфраструктуру налоговой. Спустя время ресурсы экосистемы для управления бизнесом СБИС, системы "Честный знак" и сервисов ЕМИАС были также восстановлены.

