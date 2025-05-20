Роскомнадзор помог отразить DDoS-атаку на сервисы ФНС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор (РКН) помог отразить DDoS-атаку из-за рубежа на электронные сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Проблемы с 08:00 фиксируют ФНС и Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). При этом отмечается, что системы безопасности и управления инфраструктурой службы работают в штатном режиме. Данные пользователей также надежно защищены.

Как подчеркнули в РКН, злоумышленникам не удалось проникнуть в инфраструктуру ФНС.

О масштабном сбое в работе российских сервисов стало известно утром 20 мая. Россияне сообщали о неполадках в работе личных кабинетов, сайтов, мобильных приложений сервисов ЕМИАС, налоговой, СБИС, системы "Честный знак" и "Госключа".

ФНС фиксировала высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные сервисы. Специалисты отмечали средний объем атаки 40 гигабит в секунду, а ее максимальный объем уже достигал 162 гигабит в секунду.

