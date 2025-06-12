Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Сайт и мобильное приложение Российских железных дорог (РЖД) подверглись DDoS-атаке. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В течение дня возможны перебои", – объяснили в РЖД.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства и объяснили, что специалисты стараются нормализовать работу ресурсов. При этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме, продажа билетов в них осуществляется в обычном режиме.

До этого сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП). Пользователи жаловались на неполадки сервиса, сайта, а также говорили о проблемах с мобильным приложением. Больше всего жалоб поступало из Марий Эл, Белгородской области, Санкт-Петербурга, Калмыкии и Москвы.

Позже в пресс-службе СБП отметили, что сервисы Национальной системы платежных карт заработали в штатном режиме после сбоя. Специалисты зафиксировали снижение скорости обработки операций, после чего оперативно устранили проблему.

