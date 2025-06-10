Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП). Информация об этом следует из данных портала Downdetector.

К 15:02 по московскому времени общее число сообщений о неполадках достигло 357, из которых 201 – за последний час. Большая часть жалоб поступает из Марий Эл, Белгородской области, Санкт-Петербурга, Калмыкии и Москвы.

Пользователи рассказывают о неполадках в самом сервисе (85%), говорят о сбое сайта (6%), о проблемах с мобильным приложением (3%), а также об общем сбое (3%).

Ранее жители Петербурга и Ленинградской области столкнулись с массовыми проблемами с доступом в мобильный интернет и неполадками в сотовой связи. Больше всего жалоб поступало от пользователей "Т-Мобайл", "МегаФона", Yota, МТС и "Билайна".

Мострансавто, в свою очередь, предупредило о возможных сбоях при безналичной оплате проезда. Может быть списана сумма как меньше установленного тарифа, так и больше. В последнем случае Мострансавто пообещало вернуть переплаченные средства.