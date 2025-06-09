Мострансавто предупредило о возможных сбоях при безналичной оплате проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кратковременные технические сбои могут фиксироваться в системе безналичной оплаты проезда в автобусах АО "Мострансавто". Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По данным "Мострансавто", сбои связаны с различными внешними факторами, в том числе с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В некоторых случаях из-за неполадок может неправильно отображаться месторасположение начального и конечного пунктов остановки, что влияет на расчет стоимости поездки на маршрутах с зональной тарификацией.



Перевозчик отметил, что такие сбои не являются системными. Несмотря на это, пассажиров предупредили, что за поездку может быть списана сумма как меньше установленного тарифа, так и больше. В последнем случае Мострансавто пообещало вернуть переплаченные средства. Для этого нужно будет отправить обращение на почту referent@mtamo.ru, указав номер "Стрелки" или "Тройки".

Если пассажир использовал для оплаты банковскую карту, то нужно предоставить выписку по операциям, скан второй и третьей страниц паспорта, а также написанное в свободной форме заявление на возврат. Перевозчик уточнил, что и в первом, и во втором случае необходимо указать дату и время поездки.



"Компания принимает все необходимые меры для стабильной работы оборудования. На текущий момент подавляющее большинство трансакций осуществляется в штатном режиме", – заключили в АО "Мострансавто".

Ранее сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения Российских железных дорог (РЖД). Жалобы о неполадках поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской и Ленинградской областей, а также из Республики Мордовия.

Однако кассы на станциях и вокзалах продолжали работать в штатном режиме, а продажа билетов осуществлялась без перебоев. Спустя время работа сайта и мобильного приложения РЖД была восстановлена после DDoS-атаки. В компании принесли свои извинения за доставленные неудобства.

