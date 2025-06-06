06 июня, 10:57Технологии
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
Фото: depositphotos/Khakimullin
Сайт и мобильное приложение Российских железных дорог (РЖД) подверглись DDoS-атаке. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В РЖД заявили, что стараются оперативно восстановить работу своих ресурсов. На фоне атаки кассы на станциях и вокзалах работают в штатном режиме.
"Продажа билетов осуществляется в обычном режиме", – уточнили в компании, попросив прощения за доставленные неудобства.
По данным Downdetector, за последний час жалобы о проблемах в работе сайта и приложения РЖД поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской и Ленинградской областей, а также из Республики Мордовия.
Ранее масштабный сбой произошел в работе Т-Банка. Больше всего жалоб было из Москвы, Астраханской области и Санкт-Петербурга. Пользователи фиксировали проблемы в работе сервиса, мобильного приложения и сайта.