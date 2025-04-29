Функция оплаты проезда по ЦКАД, М-12 и А-289 вновь доступна на "Госуслугах"

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Пользователи могут вновь оплачивать проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам М-12 "Восток" и А-289 с помощью портала "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба компании "Автодор".

"Технические работы завершены", – говорится в публикации.

Утром 29 апреля на портале "Госуслуги" был зафиксирован сбой. На проблемы в работе портала жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и других российских регионов.

Немногим позже через "Госуслуги" приостановили оплату проезда по некоторым дорогам из-за техработ. Водителей просили проводить оплату на сайте "Автодора" или выбирать другой способ.

До этого сбой возник в работе сервисов Т-Банка. У некоторых клиентов наблюдались трудность с проведением операций в мобильном приложении. Спустя время выявленные проблемы устранили.