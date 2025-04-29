Оплата проезда по ЦКАД, М-12 и А-289 через "Госуслуги" приостановлена из-за техработ

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Оплата проезда по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также трассам М-12 и А-289 через портал "Госуслуги" временно приостановлена из-за технических работ. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".

"Просим вас оплачивать проезд по ЦКАД, М-12 "Восток" и А-289 на сайте avtodor-tr.ru или выбрать другой удобный способ", – говорится в материале.

Отмечается, что о возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в работе портала "Госуслуги" был зафиксирован сбой. Согласно данным сервиса "СБОЙ.РФ – Мониторинг сбоев", в течение последних суток на неполадки в работе портала жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и других регионов.

До этого сбой наблюдался в работе оператора сотовой связи T2. В основном жалобы поступали от жителей Тверской области, Москвы, Нижегородской области и Санкт-Петербурга.