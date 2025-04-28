Microsoft планирует удалить из своего магазина приложений Windows Maps

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Корпорация Microsoft объявила, что к июлю 2025 года уберет Windows Maps из своего магазина приложений. Информация об этом следует из уведомления на портале корпорации.

Компания отметила, что сервис является устаревшим.

"В это время также будет финальное обновление приложения из магазина, которое сделает его нефункциональным", – говорится в сообщении.

На сайте предупредили, что в приложении перестанут работать интерактивная навигация и обработка URL-ссылок. Maps больше не будет предустанавливаться на Windows начиная с Windows 11 версии 24H2.

Ранее сообщалось, что Microsoft назначает выплаты неэффективным сотрудникам за их увольнение. Это новая стратегия для повышения эффективности.

Плохим сотрудникам предоставляется выбор: либо они принимают выплату за добровольное увольнение по "Глобальному соглашению о добровольном прекращении трудовых отношений", либо проходят программу повышения эффективности.

Работникам, которые выбрали увольнение, полагается выплата, соответствующая размеру заработной платы за 16 недель.