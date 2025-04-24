BI: Microsoft назначает выплаты плохим сотрудникам за их увольнение

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Корпорация Microsoft назначает выплаты неэффективным сотрудникам за их увольнение, сообщает Business Insider.

Согласно рассылке корпорации для менеджеров Microsoft, компания планирует реализовать новую стратегию повышения эффективности, согласованную на "глобальном" уровне. План предусматривает установление четких целей и сроков для достижения улучшений.

В соответствии с ним, плохим сотрудникам предоставляется выбор: либо они принимают выплату за добровольное увольнение по "Глобальному соглашению о добровольном прекращении трудовых отношений", либо проходят программу повышения эффективности (Performance Improvement Plan, PIP).

Кроме того, в письме от руководителя отдела кадров указано, что данный процесс доступен сотрудникам круглогодично. Утверждается, что благодаря плану компания сможет оперативно решать проблемы, связанные с эффективностью работы, и при этом предоставлять сотрудникам право выбора.

Решившим уволиться работникам полагается выплата, соответствующая размеру заработной платы за 16 недель. Они могут принять решение в течение пяти дней. При этом если сотрудники захотят пройти программу повышения эффективности, они не смогут получить эти средства, уточняется в документе Microsoft.

Также отмечается, что условия плана PIP могут варьироваться в зависимости от особенностей законодательства в разных странах за пределами США.

В период с декабря 2024 года по январь 2025 года Microsoft закрыла свои филиалы и подразделения в 13 российских городах. Они были расположены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Воронеже, Красноярске и Ярославле. О причинах такого решения компании не сообщается.