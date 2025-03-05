WSJ: Disney планирует уволить 200 сотрудников ABC News и Entertainment Networks

Фото: 123RF/tktktk

Американская медиакорпорация Walt Disney Co. планирует уволить около 200 сотрудников двух своих подразделений ABC News Group и Disney Entertainment Networks. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Таким образом, под сокращение подпадут около 6% штата дочерних организаций Disney. Источник издания заявил, что после их увольнения за создание телевизионных программ "20/20" и Nightline будет отвечать одна команда.

Кроме того, компания собирается закрыть портал "538", в штате которого трудятся около 15 сотрудников. Disney может объявить об увольнениях уже 5 марта, заключил собеседник издания.

В прошлом году компания Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) уволила порядка 20 сотрудников за то, что они злоупотребляли выплатами на питание и использовали их для приобретения товаров личного пользования. Организация выдавала работникам около 70 долларов на завтрак, обед и ужин. Позже выяснилось, что сотрудники покупали вместо еды патчи от акне, винные бокалы или стиральный порошок.