"Газпром" подтвердил возможное сокращение сотрудников центрального аппарата

Фото: depositphotos/ovbelov

Около 40% сотрудников центрального аппарата "Газпрома" могут подпасть под сокращение. Эту информацию в беседе с ТАСС подтвердил официальный представитель энергетической компании Сергей Куприянов.

Численность администрации "Газпрома" за 20 лет выросла до 4 100 человек, но это количество могут уменьшить до примерно 2 500 человек. Документ с этим предложением главе холдинга Алексею Миллеру от зампредседателя правления "Газпрома" Елены Илюхиной опубликовало ранее интернет-издание 47news.

Подтвердивший подлинность документа Куприянов отказался от других комментариев.

Ранее СМИ писали, что производитель автомобильных шин Michelin не позднее начала 2026 года закроет два завода на территории Франции. Там в общей сложности работают 1 254 человека.

Между тем эксперты провели опрос россиян и выяснили, что 35% респондентов уволились с места работы, так как их начальник не был готов повышать зарплату. Еще 34% назвали причиной профессиональное выгорание и стресс.

