Производитель шин Michelin закроет два завода во Франции

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Производитель автомобильных шин Michelin не позднее начала 2026 года закроет два завода на территории Франции, передает газета La Tribune.

Как утверждают журналисты, заводы, которые планируется закрыть, находятся на западе Франции, в коммунах Шоле и Ванн. Там в общей сложности работают 1 254 человека.

По словам заместителя главы Michelin по вопросам инженерных разработок Пьера-Луи Дюбурдо, подобное решение "было неизбежным", а его причинами стали "ухудшение конкурентоспособности" компании из-за азиатских шин, растущая инфляция и высокая стоимость электроэнергии в стране.

"Эти предприятия уже несколько лет страдают от масштабных поступлений на рынок дешевой продукции, импортируемой из Азии", – подчеркнул Дюбурдо.

Ранее глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что компания планирует закрыть как минимум три завода в Германии в рамках мер по экономии. Это приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Однако и до этого в Volkswagen допускали возможность сокращения персонала и закрытия заводов в Германии для сокращения расходов. Генеральный директор Оливер Блуме объяснил это снижением конкурентоспособности страны и стремлением конкурентов закрепиться в Европе. По информации СМИ, сокращения могут начаться с 1 июля 2025 года, планируется уволить до 30 тысяч сотрудников.