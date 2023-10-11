Польский концерн Orlen заявил о передаче ему части газопровода "Ямал – Европы" с долей РФ

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Польский энергетический концерн Orlen заявил о передаче под его управление польско-российской компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газопровода "Ямал – Европа". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление концерна.

Как сообщил глава Orlen Даниэль Обайтек, приобретение компанией EuRoPol GAZ акций "Газпрома", а также контроль Orlen над системой транзитных газопроводов будет иметь большое значение для интересов граждан и безопасности Польши.

Он добавил, что данное решение является еще одним шагом на пути к восстановлению полного контроля предприятий Польши над стратегической газовой инфраструктурой страны.

EuRoPol GAZ является совместным предприятием "Газпрома" и польской компании PGNiG. Это предприятие – собственник польского участка газопровода "Ямал – Европа". При этом оператором этого участка является польская организация Gaz-System.

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