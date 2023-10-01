Нидерланды закрыли крупнейшее в Европе месторождение газа – СМИ

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На крупнейшем в Европе месторождении газа в нидерландском Гронингене прекратили добычу голубого топлива. Об этом сообщила нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Завершение работы на месторождении произошло 1 октября в 06:00 (07:00 по московскому) после долгих обсуждений. Решение приняли из-за угрозы землетрясений. Однако до этого сообщалось, что скважины могут возобновить добычу в 2024 году, если в Европе наступит холодная зима.

Газовое месторождение в Гронингене открыли в 1959 году, его разработка началась в 1963 году. Долгое время именно это место было основным источником газоснабжения Северо-Западной Европы, но из-за частых землетрясений в 1990-х годах власти решили уменьшить добычу на скважине.

Ранее Евросоюз утвердил одиннадцатый санкционный пакет против РФ, документ вводит в том числе механизм борьбы с обходом Москвой ограничений.

Согласно документу, ЕС полностью запретил поставлять нефть по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу, а также запретил въезд на свою территорию прицепов и полуприцепов из РФ. Кроме того, ограничения были введены против танкеров, которые перегружали российскую нефть с других судов.

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