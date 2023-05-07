Глава польской Orlen заявил о потере 27 млн долларов в день из-за отказа от нефти из РФ

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Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen теряет 27 миллионов долларов в день из-за отказа от российской нефти. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на председателя правления топливного концерна Даниеля Обайтека.

"Руководитель PKN Orlen описал потери примерно в 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками", – сообщается в материале.

Однако Обайтек рассказал, что компания продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба". Он объяснил, что для полного отказа от нефти из РФ необходимо улучшить логистику. По его словам, специалисты сейчас работают над этим вопросом.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что российская сторона полностью перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, которые выпали в связи с эмбарго государств Евросоюза и "Большой семерки".

Он уточнил, что Россия проводит мероприятия по переориентации поставок в государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.



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