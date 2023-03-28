РФ перенаправила поставки нефти и нефтепродуктов после эмбарго – Минэнерго

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Российская сторона полностью перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, которые выпали в связи с эмбарго государств Евросоюза и "Большой семерки". Об этом рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов во время итогового собрания коллегии министерства.

По его словам, Москве удалось не снизить продажи нефти. Шульгинов подчеркнул, что Россия проводит мероприятия по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго – снижения продаж не произошло", – цитирует министра ТАСС.

Между тем вице-премьер Александр Новак поделился, что поставки российской нефти в Индию увеличились в 22 раза в 2022 году. Он рассказал об увеличении роста поставок сырья и в другие государства. Речь идет в том числе о Китае.

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