Эксперт спрогнозировал цену на нефть Brent на уровне 73,3 доллара за баррель

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявил, что стоимость эталонной марки нефти Brent остановится на уровне 73,3 доллара за баррель.

По его словам, на данный момент сложилась непростая ситуация на нефтяном рынке. Сидоров считает, что США угрожает дефолт, Европе – рецессия, а КНР никак не восстановится после пандемии. При этом, заявил эксперт, нефть Brent после недавнего снижения вернулась к отметке 73,7 доллара за баррель.

Вместе с этим марка WTI также отыграла небольшой процент, остановившись на показателе в 69,6 доллара за баррель.

"Российская Urals колеблется вокруг отметки в 49 долларов за баррель. В целом же сейчас заметен нисходящий тренд, и я думаю, что в мае нас ждет небольшое падение нефтяных котировок. Думаю, к концу месяца мы увидим цены в следующем коридоре: Brent – 73,3 доллара за баррель, WTI – 69,2 доллара и Urals – 48,5 доллара", – цитирует Сидорова RT.

О том, что цена нефти Brent рухнула ниже 74 долларов за баррель, стало известно в среду, 3 мая. Крайний раз подобный показатель фиксировали 24 марта.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал падение цен на данный ресурс, отметив, что на стоимость влияют опасения, что экономика Запада может скатиться в рецессию.

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