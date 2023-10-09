В Минэнерго назвали условие для отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

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Снятие ограничений на экспорт нефтепродуктов из России может произойти лишь при условии полного насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью РБК-ТВ.

Эксперты, в свою очередь, объяснили, получится ли стабилизировать внутренний рынок. Так, финансовый аналитик Артем Извольский уточнил, что цена топлива на бирже стала резко увеличиваться еще с февраля 2023 года, когда страны ЕС И США ввели санкции в отношении нефтепродуктов РФ. Из-за этого возрос "серый" экспорт продукции, с помощью которого нефтедобывающие компании "чуть ли не контрабандой" стали вывозить сырье.

В результате рынок утратил стабильность и нефтепродуктов перестало хватать, поэтому цены еще подросли. В связи с этим правительство России приняло решение о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива, что является рациональным в такой ситуации.

Однако сейчас розничные цены на топливо все равно высокие. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша объяснил, что есть хорошая и плохая новости в данной ситуации.

"Плохая в том, что цены на топливо все равно будут расти. Хорошая – цены на бензин будут увеличиваться в пределах инфляции", – подчеркнул он.

Аркуша также отметил, что на некоторых частных АЗС топливо временно подешевеет, поскольку цены у мелких частников в среднем на 10 рублей за литр выше, чем у крупных, вертикально интегрированных компаний.

Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов озвучил более оптимистичные прогнозы по восстановлению рынка.

"В ближайшее время произойдет повсеместное падение цен на бензин и дизель. Мы уже несколько дней наблюдаем снижение, думаем, эта динамика продолжится", – рассказал он.

Рубцов уточнил, что в скором времени произойдет заметное снижение цен как в крупном, так и в мелком опте. Поэтому, стабилизация ожидается и на розничном рынке.

В свою очередь, кандидат экономических наук и преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев подчеркнул, что цены на топливо не упадут. При этом, по его словам, правительство сделает все, чтобы стабилизировать внутренний рынок до президентских выборов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Конечно, инфляцию никто не отменял. Поэтому цены в средне- и долгосрочной перспективе расти продолжат. Вертикально интегрированным компаниям попроще. Они могут держать цены на топливо даже себе в убыток, компенсируя выпадающий доход на других направлениях – например, торгуя нефтью", – добавил эксперт.

В конце сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагалось, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие государства позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

6 октября в качестве одной из мер для стабилизации внутреннего рынка топлива кабмин одобрил трубопроводный экспорт дизельного топлива для ряда производителей. Экспортеров обязали следовать условию, при котором объем поставляемого ими топлива должен составлять не менее 50% от всего произведенного.

Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что ограничения на экспорт бензина и отправку за границу дизельного топлива по железнодорожным путям еще сохраняются.

Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля